Bharat Bandh: कृषि मंत्री से मिला किसानों का प्रतिनिधिमंडल, कृषि कानून वापस न लेने की मांग

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों ( Protest Against Agricultural laws ) के विरोध में जारी प्रदर्शन के बीच 20 किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल ( A delegation of 20 farmers ) सोमवार शाम को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Union Agriculture Minister Narendra Singh ) से मिला। इन किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मिलकर कृषि कानूनों का समर्थन किया है। इस दौरान किसान नेताओं ने कृषि मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों को वापस न लेने की मांग की।

Farmers who are protesting are misguided. PM has assured that MSP and mandi system will remain: Kanwal Singh Chauhan, President, Progressive Farmers Club, Sonipat after meeting Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar pic.twitter.com/t8Wb9l0dpF