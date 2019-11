दिल्ली: प्रदूषण के बढ़ते स्तर से जहरीली हुई राजधानी की आबोहवा, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर से सटे आसपास के समूचे इलाके की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। इसलिए केजरीवाल सरकार को दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी का एलान करना पड़ा।

केजरीवाल सरकार ने एहतियात के तौर पर 5 नवंबर तक स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा भी की है।

इसके अलावा उन्होंने पंजाब, हरियाणा सरकार को पराली पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया हैै।

दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में लगातार पराली जलाए जाने के कारण दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई है।

जिससे लोगों की सेहत पर काफी असर पड़ रहा हैं। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत में वायु गुणवत्ता स्तर 400 से 500 के आसपास बना हुआ है।

इस वजह से लोगों ने आंखों में जलन के साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें की हैं।

Stubble burning continues in Haryana's Kaithal; Air quality in Delhi continues to be in 'Severe' category. pic.twitter.com/ouUTgHJv7B — ANI (@ANI) November 2, 2019

राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 पर है, जो कि खतरनाक स्तर है। दिल्ली की खराब हवा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जहरीली हवा की गंभीरता से सरकार ने निर्माण कार्यो पर भी रोक लगा दी है।

इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आपात बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि जहां भी निर्माण कार्य किया जा रहा है उसे कवर किया जाए।

Thick smog continues to affect visibility in Delhi; visuals of Humayun’s Tomb. pic.twitter.com/GaFIb6tgba — ANI (@ANI) November 2, 2019

इसके अलावा जिन जगहों पर धूल हो वहीं पानी का छिड़काव किया जाए। दिल्ली-एनसीआर सटे करीबी इलाकों पर धुंध का गुबार देखा जा रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से स्मॉग छाया हुआ है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। दिल्ली सरकार 4 नवम्बर से ऑड-ईवन स्कीम को लागू करने जा रही है।

जिससे केजरीवाल सरकार ने प्रदषूण के स्तर में कमी आने की उम्मीद जताई है। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऑड-ईवन स्कीम से दिल्ली में प्रदूषण 12 से 13 फीसदी तक घट सकता है।

Air Quality Index (AQI) at 451, in 'severe' category in Noida. pic.twitter.com/WL5UF4aIMw — ANI UP (@ANINewsUP) November 2, 2019

पर्यावरण प्रदूषण (ईपीसीए) ने सभी राज्यों से बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सख्ती बरतने के साथ-साथ निगरानी बढ़ाने, धूल उड़ने से रोकने और कचरा जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को कहा है।