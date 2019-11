दिल्ली खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, हालात और बिगड़ने के आसार

नई दिल्ली। दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुधवार को 476 के साथ फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं शुक्रवार तक इससे बहुत अधिक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

एक्यूआई में पीएम10 की संख्या 489 और पीएम2.5 की संख्या 326 के साथ खतरनाक श्रेणी में है।

Delhi: air quality index (AQI) at 463 in ITO and 467 around Anand Vihar - both in 'Severe' category. pic.twitter.com/KDgMrN9EIs — ANI (@ANI) November 13, 2019

दिल्ली एनसीआर के वातावरण में दमघोटूं धुंध का असर लगातार बना हुआ है और गुरुवार को स्थिति और खराब हो सकती है। कम से कम शुक्रवार तक इस स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार होने की उम्मीद नहीं है और गुरुवार तक एक्यूआई की और बिगड़ने की संभावना है।

Delhi: People exercised and jogged - at parks, wearing masks this morning, as the air quality deteriorates. Visuals from Lodhi Garden. pic.twitter.com/sRonW2voXz — ANI (@ANI) November 13, 2019

हालांकि 15 नवंबर तक हालात में थोड़े सुधार हो सकते हैं। सफर इंडिया के अनुसार, सफर- इंटीग्रेटेड मल्टी-सैटेलाइट मेथडोलॉजी द्वारा अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक पराली जलाने की घटना में कमी आई है। पराली जलने की घटना में आई कमी के बावजूद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में बुधवार को उसका 22 प्रतिशत तक प्रभाव बना रहने की संभावना है।

Delhi: New Delhi Municipal Council (NDMC) sprinkles water in the area around Feroz Shah Road to settle the dust, as a pollution control measure. pic.twitter.com/1njTooN6X0 — ANI (@ANI) November 13, 2019

पश्चिमी हवाओं के कारण आगामी दो दिनों तक क्षेत्र में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि इस दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है।