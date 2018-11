दिल्ली में कम नहीं हो रहा वायु प्रदूषण, सरकार कर रही है कृत्रिम बारिश विकल्प पर विचार

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। वायु प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। फिजा में घुलते जहर के कारण दिल्लीवासियों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। मंगलवार को भी हवा की गुणवत्ता खराब रही। हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता देख सरकार भी अब कृत्रिम बारिश के विकल्प पर विचार कर रही है।

खतरनाक श्रेणी में हवा की गुणवत्ता

मंगलवार को सुबह दिल्ली एनसीआर में कोहरी की चादर तनी रही वही कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड हुई। मंगलवार सुबह 11 बजे ओखला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 ( PM 10 - 480, PM 2.5 - 410 ) दर्ज हुआ। वहीं मुंडका में AQI 489 पर ( PM 10 - 489, PM 2.5 - 414 ) देखा गया। डीटीयू इलाके में AQI 479 रहा। सुबह 11 बजे तक 14 जगहों पर हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर दर्ज हुई। वहीं आनंद विहार, श्रीनिवासपुरी समेत कई इलाकों में AQI 201 से 300 के बीच रिकॉर्ड हुआ।

बता दें कि सूचकांक शून्य से 50 तक होने पर हवा को ‘अच्छा’, 51 से 100 होने पर ’संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘सामान्य’, 201 से 300 से ‘खराब’, 301 से 400 तक ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है। बीते तीन हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन स्तर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच चुका था।

If the situation worsens then the option of 'cloud seeding' to induce rainfall artificially, as an immediate step can be considered: Mahesh Sharma , MoS Environment #DelhiPollution pic.twitter.com/oUFBFSVxYw