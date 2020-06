Coronavirus : घर बैठे आसानी से मिलेगी अस्पताल में खाली बेड की जानकारी, इलाज करवाने से यहां लीजिए पूरी जानकारी

Highlights -दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट (Coronavirus Website) लांच की गई है - जिसमें कोरोना वायरस (Bed for coronavirus) के इलाज के लिए आपको घर बैठे ही अस्पताल में मौजूद बेड की जानकारी मिल सकेगी -खास बात यह है कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गयी वेबसाइट पर दिल्ली के सभी केंद्र-राज्य और प्राइवेट अस्पतालों में मौजूद खाली बेड की जानकारी मौजूद है

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus in india) का कहर लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 12,881 नए मामले सामने आए हैं और 334 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव (Corona positive) मामलों की कुल संख्या 3,66,946 (Coronavirus Update) हो गई है, जिनमें से 1,60,384 सक्रिय मामले हैं, 1,94,325 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 12,237 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस (Coronavirus news) का सबसे ज्यादा प्रकोप मुबंई, महाराष्ट्र व दिल्ली में है, जहा आंकड़ों ने चिंताएं बढ़ा दी है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 47,102 हो गई है। इनमें 27,741 केस एक्टिव हैं और 17,451 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस बीच 1904 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट (Coronavirus Website) लांच की गई है। जिसमें कोरोना वायरस (Bed for coronavirus) के इलाज के लिए आपको घर बैठे ही अस्पताल में मौजूद बेड की जानकारी मिल सकेगी। खास बात यह है कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गयी वेबसाइट पर दिल्ली के सभी केंद्र-राज्य और प्राइवेट अस्पतालों में मौजूद खाली बेड की जानकारी मौजूद है।

5095 बेड अभी भी है खाली

जिस तेजी से दिल्ल में कोरोना वायरस के आंकडे बढ़ रहे हैं क्या उतनी ही तेजी से दिल्ली में अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है यह सवाल सबके मन में हैं। इसके जवाब के लिए आप इस वेबसाइ़ट https://delhifightscorona.in/ में जाकर देख सकते हैं। ये वेबसाइट दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस वेबसाइट के अनुसार दिल्ली के अस्पतालों में कुल 10862 बेड मौजूद है। जिनमें से 5767 भर गए है, वहीं 5095 बेड अभी भी खाली है।

जानिए कहां, कितने है बेड खाली

- इस वेबसाइट के अनुसार दिल्ली के लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल (LNJP Hospital) में कुल 2000 बेड हैं, जिनमें 1262 बेड अभी खाली हैं।

- सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में 184 में से 156 बेड खाली हैं।

- गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल (GTB Hospital) में अभी तक कुल 1500 बेड में 1246 बेड खाली हैं।

- एम्स झज्जर (AIIMS Jhajjar) और दिल्ली एम्स (Delhi AIIMS) में क्रमश: 725 में से 274 और 265 में से 71 बेड खाली हैं।

टेस्टिंग सेंटर की मिलेगी जानकारी

इसके साथ ही कोरोना टेस्टिंग सेंटर के बारे में भी जानकारी आपको आसानी से मिलेगी। आपके एरिया में कहां कोरोना टेस्ट सेंटर है आप https://delhifightscorona.in/testing/ यहां से पूरी जानकारी लें सकते हैं।

जानकारी हो कि दिल्ली में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए। दिल्ली में कोरोना वायरस टेस्ट के दाम तय कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गठित कमेटी के सुझावों के बाद दिल्ली में कोरोना की जांच की कीमत 2,400 रुपए तय कर दी गई है। पहले टेस्ट करने की कीमत 4,500 रुपए थी।