दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने किसानों का मुद्दा उठाया

नई दिल्ली। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को बुराड़ी का दौरा कर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनका हालचाल लिया।

There should be a proper dialogue & Centre should accept all demands proposed by farmers as they're are genuine. My purpose of visiting protest sites is to ensure basic facilities for protesting farmers: Delhi Cabinet Minister Kailash Gehlot during a visit to Burari protest site pic.twitter.com/u2WusttQZW