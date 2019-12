दिल्ली सीएम केजरीवाल ने की मांग, निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी हो

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मांग की कि 2012 में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या करने वाले दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "देश की तरह हम भी चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। सभी लंबित औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए।"

दिल्ली सरकार ने इस महीने की शुरुआत में इस मामले में एक दोषी की ओर से दायर की गई दया याचिका को खारिज करने की पुरजोर सिफारिश की थी।

