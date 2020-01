पीरागढ़ी आगः मृत दमकलकर्मी के परिवार से सीएम केजरीवाल ने की मुलाकात

नई दिल्ली। दिल्ली में आग बुझाने के दौरान एक दमकलकर्मी की जान जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने मृतक दमकलकर्मी के परिजनों को वित्तीय सहायता के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया। केजरीवाल ने परिवार से मिलने के बाद मीडिया से कहा कि अमित बलियान जैसे लोगों की वजह से ही शहर सुरक्षित महसूस करता है।

BREKAING: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने दी बड़ी जानकारी, ये लोग नहीं कर सकेंगे वोट

उन्होंने कहा, "लोगों को आग से बचाने के लिए अमित बलियान ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्होंने लोगों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। पूरा देश और शहर उनका शुक्रगुजार है। हम सभी उन्हें खोने के बाद दुखी हैं। मैं उनकी पत्नी, पिता व मां से मिला।"

Delhi: Chief Minister Arvind Kejriwal today met the family members of Amit Baliyan, a Delhi Fire Services personnel who lost his life yesterday, during fire fighting operations at a factory in Peeragarhi. pic.twitter.com/bbFbyUu0lU