तबीयत बिगड़ने के बाद सेल्फ क्वारंटाइन में गए Arvind Kejriwal, कल कराएंगे COVID-19 Test

नई दिल्ली। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( DELHI CM Arvind Kejriwal ) की तबीयत कुछ खराब हो गई है। हल्के बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद आज केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) सेल्फ क्वारंटाइन ( Quarantine ) में चले गए हैं और फिर कोरोना वायरस टेस्ट ( Covid-19 Test ) करवाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवल ने अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी हैं।

जानकारी के मुताबिक 51 वर्षीय अरविंद केजरीवाल रविवार दोपहर से अस्वस्थ थे और तब से वह किसी से भी नहीं मिले। उन्होंने दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास में खुद को अलग ( Isolate ) कर लिया है। वहीं, AAP नेताओं और कई अन्य लोगों ने ट्वीट ( Tweet ) कर जल्द ही केजरीवाल के स्वस्थ्य होने की कामना की है।

इस संबंध में आप विधायक जरनैल सिंह ने पोस्ट किया, "हमारे प्रिय अरविंद केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में खराश है और डॉक्टरों की सलाह पर वह सेल्फ-आइसोलेशन पर चले गए हैं। कल वह अपना COVID-19 का टेस्ट करवाएंगे। हम सभी आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं।"

हैशटैग #TakeCareAK के साथ आप के एक और विधायक राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, "अरविंद केजरीवाल, आप हमारे प्रेरणास्त्रोत और नायक हैं- कोरोनोवायरस के खिलाफ अग्रिमपंक्ति के योद्धा हैं। आपने खुद को दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए जोखिम में डाल दिया। जब आप एक स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहे हैं, हमारे विचार, शुभकामनाएं और प्रार्थना आपके साथ है।"

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये रविवार दोपहर को दिल्ली वालों के लिए अस्पताल के बेड को रिजर्व करने की नई नीति की घोषणा की। इस दौरान उन्हें मास्क पहने देखा गया।

कोरोना वायरस ( coronavirus ) रोगियों या संदिग्ध रोगियों के अस्पताल ( Delhi Hospitals ) के बिस्तर से वंचित होने की शिकायतों के बीच केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पताल और कुछ निजी अस्पताल केवल राजधानी के निवासियों के लिए आरक्षित होंगे।

