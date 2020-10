डॉक्टर्स की सैलरी के लिए दिल्ली सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से की बड़ी अपील

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम अंडर आने वाले हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ को सैलरी ना मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया हैै। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि जो रुपया केंद्र को दिल्ली नगर निगम को देना है उनमें कुछ दे देना चाहिए। ताकि डॉक्टर्स की सैलरी दी जा सके। उन्होंने कहा इस मामले में बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए।

दिल्ल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि डॉक्टरों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। ऐसे वक्त पर तो हमें इन्हें मैडल देने चाहिए थे और हमने इन्हें दुखी कर रखा है। केंद्र सरकार नगर निगम को जो 12000 करोड़ देना है उसमें से कुछ पैसा दे दे ताकि डॉक्टरों की सैलरी दी जा सके।

Some of Municipal doctors are sitting on strike, they've not been paid for months. This is a matter of shame for all of us. There should be no politics on this matter. Why is there so much scarcity in Municipal Corporation to pay salaries of employees?: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/n5brW2ke7d