Delhi: AIIMS ट्रॉमा सेंटर के तीसरी मंजिल से कूदा कोरोना संदिग्ध, नहीं आई है जांच रिपोर्ट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) का डर लोगों पर इस कदर हावी है कि रविवार को दिल्ली एम्स ( AIIMS ) में भर्ती एक संदिग्ध मरीज ने लोकनायक जय प्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर ( LNJP Trauma Centre ) की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक कोरोना के संदिग्ध मरीज के पैर में कई जगह फ्रैक्चर हो गए हैं। हालांकि डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है।

Delhi: A possibly infected COVID19 patient jumped from the 3rd floor of AIIMS Jai Prakash Narayan Apex Trauma Center today and suffered a fracture in his leg. His condition is stable. His COVID19 test result is awaited.