Coronavirus: दिल्ली में बीते 24 घंटे में 6,746 नए मामले सामने आए

नई दिल्ली। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 6,746 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6,154 मामले ठीक हो चुके हैं। यहां पर एक दिन 121 मौतें हुईं। यहां पर कुल 5,29,863 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के 40,212 सक्रिय मामले सामने आए हैं। यहां पर मरने वालों की संख्या 8,391 तक पहुंच चुकी है।

Delhi reported 6,746 new #COVID19 cases, 6,154 recoveries, and 121 deaths in the last 24 hours, according to Delhi Health Department



Total cases till date: 5,29,863



Total recoveries till date: 4,81,260



Active cases till date: 40,212



Death toll: 8,391 pic.twitter.com/O0MsmAobiJ