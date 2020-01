गुड़ियां गैंगरेप केस में दोनों आरोपी दोषी करार, 30 जनवरी को कोर्ट तय करेगी सजा

नई दिल्ली। 2013 में गुड़िया रेपकांड में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया है। 30 जनवरी को कोर्ट सजा तय करेगी। मामले में दो आरोपी प्रदीप और मनोज है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के ख़िलाफ जान से मारने की कोशिश, गैंगरेप, किडनेपिंग, सबूत मिटाने और पोक्सो के तहत केस दर्ज किया था।

30 जनवरी को कोर्ट सजा तय करेगी

बता दें कि निर्भया केस के कुछ ही दिन बाद दिल्ली के गुड़िया गैंगरेप की वारदात हुई थी। इस केस में कुल 59 गवाहियां हो चुकी हैं। कोर्ट के इस पर अंतिम फैसला 30 जनवरी को लेना होगा।

Karkardooma Court in Delhi: One of the two convicts in 2013 kidnapping and rape case of a 5-year-old girl in Gandhi Nagar, attacked journalists and tried to snatch their mobile phones also, while coming out from the court after hearing. https://t.co/gnGKiQcbN4 pic.twitter.com/fqb3qCvgqQ