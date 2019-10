कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जेल में ही मनेगी दिवाली! 25 तक बढ़ी हिरासत

नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मंत्री डी. के. शिवकुमार को 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनकी हिरासत की अवधि को समाप्त होने पर ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था और हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की थी।

आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले सीनियर लीडर डीके शिवकुमार को पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले एक अक्टूबर को उनकी न्यायिक हिरासत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी हिरासत 15 तारीख तक के लिए बढ़ा दी थी।

तिहाड़ में न्यायिक हिरासत के दौरान पूछताछ की मांग किए जाने पर एक बार फिर से कोर्ट ने हिरासत की अवधि में इजाफा किया है।

