भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को मिली सशर्त जमानत, 4 हफ्ते तक दिल्ली से बाहर रहने का आदेश

नई दिल्ली। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ( Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad) को तीस हजारी कोर्ट ( Tis hazari court) से सशर्त जमानत मिल गई। अदालत ने कहा कि चंद्रशेखर अगले 4 हफ्ते तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट ने यहां नहीं रहने का आदेश दिया है।

नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ दिल्ली के दरियागंज हिंसा मामले में चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हुई थी। अदालत ने बताया कि जब तक मामले में चार्जशीट दायर नहीं होती है, तब तक वो हर शनिवार को सहारनपुर में एसएचओ के यहां पेश होंगे।

Daryaganj violence case: A Delhi Court grants bail to Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad. Court has ordered him to not hold any protest in Delhi till February 16th. (file pic) pic.twitter.com/SGFAToEHUM