मौलाना साद पर कसा शिकंजाः यूपी के फार्म हाउस पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम, जुटाईं अहम जानकारियां

नई दिल्ली। दिल्ली ( Delhi ) के निजामुद्दीन ( Nizamuddin ) मरकज ( Tabligi Markaz ) से निकलकर देश भर में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus ) को फैलाने के पीछे बड़ी वजह रहे तबलीगी जमातियों ( Tabligi Jamat ) के आका मौलाना साद ( Maulana Saad ) पर पुलिस का शिकंज कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने साद को गिरफ्त में लेने की कार्रवाई और तेज कर दी है।

इसी कड़ी में दिल्ली क्राइम ब्रांच ( Crime Branch ) के पांच सदस्यों की टीम साद के करीबियों से उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालने में जुट गई है। इसी कड़ी में टीम यूपी पहुंची है।

The Crime Branch team of Delhi Police reaches the farmhouse of Tablighi Jamaat chief Maulana Saad, near Kandhla in Shamli in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/sBujdBBVAP