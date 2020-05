Tablighi Jamaat Case: 294 विदेशी जमातियों के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दाखिल की 15 चार्जशीट

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) के फैलाव में अहम भूमिका निभाने वाले तबलीगी जमात ( Tablighi Jamaat ) पर अब दिल्‍ली पुलिस ( Delhi Police ) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निजामुद्दीन मरकज ( Nizamuddin Markaz ) में आयोजित कार्यक्रम में हिस्‍सा लेने वाले 294 विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को 15 चार्जशीट दाखिल की ।

आपको बात दें कि जमातियों पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकारी गाइडलाइंस ( Guidelines ) का उल्‍लंघन करने और धारा 144 तोड़ने के आरोप हैं। इससे पहले मंगलवार को भी दिल्ली पुलिस ने 83 विदेशी जमातियों के खिलाफ 20 चार्जशीट ( Charge sheets ) दाखिल की थी।

Delhi Police to file 15 charge sheets against 294 foreign nationals, in Saket court today, in connection with Tablighi Jamaat gathering case.