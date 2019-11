दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक, पंजाब में अभी भी किसान लगा रहे पराली में आग

नई दिल्ली। एक ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात बदतर हो चुके हैं और यहां पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है, तो दूसरी ओर पंजाब में किसान अभी भी पराली जला रहे हैं। रविवार को भी दिल्ली और इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता खतरनाक के स्तर पर मापी गई।

पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (पीआरएससी) के मुताबिक इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, कैथल में जिला प्रशासन ने शनिवार 2 नवंबर को 133 किसानों को पराली जलाने का दोषी पाया। प्रशासन ने इन भी पर कम से कम 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया।

Delhi CM: All scientists & experts are saying that pollution from stubble burning is coming to Delhi, due to which there is pollution everywhere. We don't want to do any blame game, there should be no politics at this stage.All governments should come together &discuss the issue. pic.twitter.com/gxAlkVMKgN