Delhi: Azadpur के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, Fire Brigade ने पाया काबू

नई दिल्ली। देश की राजाधानी दिल्ली ( Delhi Fire Case ) से गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई है। यहां आजादपुर इलाके ( Azadpur Area ) के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ( Fire in Shopping complex )में भयंकर आग लग गई है।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से आग की लपटें और धुएं का गुबार निकलते देख आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया।

तभी घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड़ ( Fire brigade ) की गाड़ियों ने लोगों की सहायता से आग पर किसी तरह काबू पाया।

हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है।

Delhi: Fire that broke out at a shopping complex in Azadpur has been brought under control. pic.twitter.com/vyYIM0uucp