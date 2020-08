Kejriwal Govt ने LG के पास भेजा प्रस्ताव, साप्ताहिक बाजार-होटल-जिम खोले जाएं

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल ( Lieutenant Governor Anil Baijal ) को गुरुवार को प्रस्ताव भेजकर राष्ट्रीय राजधानी में होटल ( delhi hotel ), जिम ( gyms ) और साप्ताहिक बाजार ( weekly markets ) खोलने की सिफारिश की है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक राजधानी में COVID-19 मामलों की संख्या में गिरावट का हवाला देते हुए यह प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बीते शुक्रवार को बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश को खारिज कर दिया था।

इससे पहले बीते गुरुवार को दिल्ली सरकार ने रात के कर्फ्यू को समाप्त करने का फैसला लिया था। पहले यह नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए था। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ट्रायल के आधार पर साप्ताहिक बाजारों को खोलने का भी फैसला लिया था। इसके अलावा दिल्ली के होटलों का अस्पतालों से जुड़ाव खत्म होने के चलते सरकार ने होटलों में समान्य कामकाज शुरू करने करने की अनुमति देने का भी फैसला किया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( DELHI CM ARVIND KEJRIWAL ) ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक के तीसरे चरण की गाइडलाइंस के तहत राजधानी की अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। इतना ही नहीं पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, इनका मकसद लॉकडाउन ( Lockdown in Delhi ) के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुई दिल्ली की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना बताया जा रहा है।

Delhi Government sends proposal to Lieutenant Governor Anil Baijal recommending to open hotels, gyms and weekly markets, citing fall in the number of #COVID19 cases in national capital: Delhi Government Sources