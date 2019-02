अगस्ता घोटाला: दिल्ली HC ने दीपक तलवार की निर्वासन याचिका पर ED से मांगा जवाब

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में यूएई से प्रत्यर्पण कर लाए गए कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। याचिका में उसके निर्वासन को चुनौती देने और इसे अवैध होने का दावा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 11 फरवरी तक इस मामले में जवाब देने को कहा है।

#AgustaWestland: Delhi High Court issues notice to Enforcement Directorate (ED) on corporate lobbyist Deepak Talwar's petition challenging his deportation&claiming it to be illegal. ED has to submit a short reply by 11 Feb. pic.twitter.com/zfsqBGJ8xO