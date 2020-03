तबादले पर पहली बार बोले जस्टिस मुरलीधर, मुझे कोई आपत्ति नहीं

नई दिल्ली। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने वाले जस्टिस एस मुरलीधर ने गुरुवार को फेयरवेल के दौरान अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि बीते 17 फरवरी को सीजेआई ने उन्हें इस संबंध में जानकारी दी और उन्हें तबादले के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को आयोजित फेयरवेल पार्टी में जस्टिस मुरलीधर ने कहा, "जो पता चला उस बारे में कोई गलतफहमी है और इसलिए मैंने सोचा कि इसे साफ कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को पांच सदस्यीय कोलेजियम जो भेजता है वह यह सिफारिश होती है कि हाईकोर्ट के एक जज को दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस दौरान संबंधित जज तबादले के आदेश के तहत नहीं होता।"

अधीर रंजन चौधरी की कार को संसद भवन जाने से रोका गया, पैदल पहुंचे कांग्रेस नेता #Congress #AdhirRanjan

जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि कोलेजियम का फैसला उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे द्वारा भेजा गया था। उन्होंने कहा, "मैंने उस पत्र की प्राप्ति पर स्वीकृति भेजी। तब मुझसे पूछा गया कि इसका क्या मतलब था। जैसे मैंने देखा था, मेरा अब दिल्ली हाईकोर्ट से तबादला हो रहा है और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाना मुझे ठीक लगा।" मुरलीधर ने कहा कि उन्होंने एक स्पष्टीकरण भेजा था कि उन्हें इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

Justice S Muralidhar at his farewell ceremony in Delhi High Court: When justice has to triumph, it will triumph ... be with the truth - justice will be done. (Justice S Muralidhar has been transferred to Punjab and Haryana High Court) pic.twitter.com/Bp6keWssxh