नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन गुड फ्राइडे साबित हुआ। लाभ के पद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायक को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग विधायकों की याचिका पर दोबारा सुनवाई करें। इससे 20 विधायकों की सदस्यता फिर से बहाल होगी।

