दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आप कार्याकर्ता सड़कों पर उतरे, लोगों में मुफ्त मास्क बांटे

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और AAP कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शकूर बस्ती क्षेत्र में मुफ्त मास्क वितरित किए। AAP नागरिकों को बिना मास्क के बाहर नहीं निकलने के बारे में जागरूक कर रही है। उनका कहना है कि हर कोई हमारे द्वारा वितरित किए जा रहे मास्क ले रहा है। उन्होंने कहा कि

Delhi: Health Minister Satyendar Jain & AAP workers today

distributed free masks in Shakur Basti area.



"AAP is making citizens aware about not to step out without mask & everyone is taking masks being distributed by us," he said. pic.twitter.com/m0fYrjirt1