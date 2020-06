दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा, प्लाजमा थेरेपी से होगा कोरोना का इलाज

नई दिल्ली। देशभर में बढ़ कोरोना संकट ( coronavirus ) के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ( Health Minister ) सत्येंद्र जैन ( Satyendra Jain ) की सेहत में खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना से संक्रमित सत्येंद्र जैन को बेहतर इलाज के लिए अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट ( Satyendra Jain Shift to Max Hosptial ) कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट ( Oxygen Support ) पर रखा गया है। खास बात यह है कि यहां पर स्वास्थ्य मंत्री का इलाज प्लाजमा थैरेपी ( Plasma therapy )से किया जाएगा।

आपको बता दें बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां उनकी पहली कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में वे संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद से ही उनका इलाज चल रहा है, हालांकि उनकी सेहत में बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। यही वजह है कि उन्हें तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है।

