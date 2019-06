सलमान की फिल्म 'भारत' की रिलीज पर छाया संकट हटा, दिल्ली कोर्ट ने रोक लगाने वाली याचिक की खारिज

नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान स्टारर फिल्म भारत की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिक को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल याचिका में 'भारत' टाइटल को लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी। इस आपत्ति के आधार पर ही याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। आपको बता दें कि फिल्म पांच जून को रिलीज होनी है। इस दिन देशभर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा।

याचिका में यह दी गई थी दलील

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि फिल्म भारत की रिलीज पर रोक लगाने के वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया था कि देश के नाम वाली यह फिल्म भारत उसकी सांस्कृतिक और राजनीतिक छवि को खराब करती है। फिल्म का शीर्षक धारा -३ प्रतीक और नामों (अनुचित प्रयोग पर रोक) अधिनियम का उल्लंघन है, जिसके अनुसार व्यावसायिक उद्देश्य के लिए 'भारत' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

Delhi High Court dismisses the PIL seeking stay on the release of upcoming movie 'Bharat.' Petition stated that title of film is in violation of Section-3 Emblems & names (Prevention of Improper Use) Act, according to which word 'Bharat' can't be used for commercial purpose. pic.twitter.com/sEB8bAGuAb