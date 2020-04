कोरोना संकट के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित की गर्मी की छुट्टियां, लगती रहेंगी अदालतें

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5500 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 150 से ज्यादा लोग इस घातक वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ( centra Govt ) के साथ अन्य राज्य सरकारें कड़े कदम उठा रही हैं।

वहीं कोरोना काल के चलते डॉक्टर और पुलिस प्रशासन के साथ ही अब अदालतें भी लगातार लग रही हैं। कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High court ) ने उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का ग्रीष्मकालीन अवकाश ( Summer Vacation ) निलंबित कर दिया है।

Delhi High Court suspends summer vacation for the High Court and the Subordinate Courts. The courts in the national capital will be functioning in the month of June 2020. #COVID19 pic.twitter.com/LlZMVvbVNG