Delhi: 24 घंटे में Coronavirus से 63 मौत, Home Minister Amit Shah ने लिया हालात का जायजा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में ( Coronavirus in Delhi ) पिछले 24 घंटों में 3,000 से अधिक कोरोना वायरस ( Coronavirus Case ) के मामले सामने आए हैं और इस दौरान यहां 63 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus outbreak ) के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah ) ने रविवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ( Lieutenant Governor Anil Baijal ) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal )के साथ राज्य में एक हफ्ते में तीसरी बार कोरोना की स्थिति की समीक्षा की।

home minister amit shah h chaired a meeting, attended by Delhi CM Arvind Kejriwal, Health Minister Dr Harsh Vardhan and other senior officials. The discussion was held on Dr Paul's Committee Report on Containment Strategy on #COVID19 in Delhi: MHA pic.twitter.com/NdOmtfR3Sw