दिल्ली बना दुनिया का 62वां सबसे बेहतरीन शहर, केजरीवाल बोले- ‘रंग लाई लोगों की मेहनत’

नई दिल्ली। रेजोनेंस कंसलटेंसी लिमिटेड ने साल 2021 की 100 सबसे अच्छे शहरों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में देश की राजधानी दिल्ली को 62वां स्थान मिला है।

CM ने दी बधाई

100 सबसे अच्छे शहरों में राज्य का नाम दर्ज होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को बधाई दी है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि “सभी दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सभी दिल्ली वालों ने पिछले छह वर्षों में ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत की है। दुनिया दिल्ली में हो रहे सकारात्मक बदलावों को देख रही है।”

