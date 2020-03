हिन्दू दंगा पीड़ितों के लिए कपिल मिश्रा ने जुटाए एक करोड़, सबसे ज्याद इस शख्स ने किया डोनेट

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) के नाम पर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में भड़की हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। जबकि, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि, हालात अब सामान्य हैं और धीरे-धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगी। वहीं, हिन्दू दंगा पीड़ितों ( Riot Victims ) की मदद के लिए बीजेपी ( BJP ) नेता कपिल मिश्रा ( Kapil Mishra ) ने एक करोड़ से ज्यादा रकम जुटा लिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा NRI मनीष ने दंगा पीड़ितों के लिए डोनेट किया है।

दोस्तों #1Crore4DelhiHindu का लक्ष्य पूरा हुआ We have achieved our fund raising target of ₹ 1 Crore आज शाम 6 बजे के बाद अब हम और पैसे नहीं लेंगे We won't be taking any more donations after 6 pm today https://t.co/v3z7WyVi7b

बुधवार को कपिल मिश्रा ने बताया है कि NRI मनीष नाम के शख्स ने दंगा पीड़ितों के नाम पर 10 लाख रुपए यानी 13,889 डॉलर दान किए हैं। दरअसल, कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा था कि एक करोड़ रुपए की रकम होने में 4 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, जिसके बाद मनीष का 10 लाख रुपए का दान आ गया। इससे पहले कपिल मिश्रा ने कहा था कि राजीव नाम के शख्स ने 21 हजार रुपए के दान दिए हैं। इसके अलावा कई और लोगों ने छोटी-छोटी रकम दान में दिए हैं। बीजेपी नेता का कहना है कि उनकी इस पहल को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है।

