दुनिया के सबसे बड़े Covid Center का संचालन शुरू, Delhi LG Anil Baijal ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ( Lieutenant Governor of Delhi Anil Baijal

) ने रविवार को दक्षिण दिल्ली में छत्तरपुर के राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर ( Radha Soami Beas ) में 10,000 बेड की क्षमता वाले सरदार पटेल कोविड-19 सेंटर ( Sardar Patel COVID Care Centre ) का उद्घाटन किया। यह सुविधा लगभग 20 फुटबॉल मैदानों के आकार के क्षेत्र में फैली हुई है और प्रत्येक में 50 बेड के साथ 200 प्रांगण हैं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ( ITBP ) इस सुविधा को संचालित करने वाली नोडल एजेंसी है। ITBP के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल सेंटर के उद्घाटन के समय उपस्थित थे।

Delhi: LG Anil Baijal visits the 10,000 bedded Sardar Patel COVID Care Centre and Hospital at Radha Soami Beas in Chattarpur. pic.twitter.com/skC6d0ch7X — ANI (@ANI) July 5, 2020

सेंटर में हल्के लक्षणों वाले और जिन में कोरोना के लक्षण नहीं है उन मरीजों का इलाज होगा, बिना लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित जो मरीज किसी कारणवश घर पर आइसोलेशन में नहीं रह सकते, उनका भी इलाज होगा। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के स्वयंसेवक आईटीबीपी और दिल्ली सरकार को इस तरह की सुविधा के संचालन में मदद करेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने शनिवार को केंद्र का दौरा किया था।

Delhi: ITBP is the nodal agency to operate the 10,000 bedded Sardar Patel COVID Care Centre&Hospital at Radha Soami Beas in Chattarpur.



Delhi has a total of 97,200 COVID19 cases incl 68,256 recovered cases& 25,940 active cases, as per the last bulletin of Delhi Health Dept. pic.twitter.com/NW43dkxlMJ — ANI (@ANI) July 5, 2020

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (दक्षिण) अरुण गुप्ता ने आईएएनएस को बताया कि मरीजों का पहला समूह रविवार को केंद्र में आएगा। उपराज्यपाल ने इस अवसर पर एक सभा को संबोधित किया और सुविधा स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। बैजल ने कहा कि आईटीबीपी, दिल्ली प्रशासन, डेरा के अनुयायियों और अन्य अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों के कारण ही इस बड़ी सुविधा की स्थापना संभव हो सकी है। यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के समर्पित अस्पतालों में मरीजों की भीड़ को कम करने में मदद करेगी।

Our doctors,nurses¶medic staff will take care of this COVID19 care facility. ITBP has experience of several months in handling COVID patients. Initially, ITBP was deployed at quarantine centres. We're also running a 200 bedded centre for the forces in Noida: ITBP DG SS Deswal pic.twitter.com/DEUWYH1nh9 — ANI (@ANI) July 5, 2020

हाल ही में, एनजीओ 'एक प्रयास' ने सुविधा के मरीजों के लिए सैनिटाइजेशन किट दान किए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (दक्षिण) ने रिलायंस जियो से अनुरोध किया कि वह केंद्र में डेटा कनेक्टिविटी को बढ़ाकर इस प्रयास का समर्थन करे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दूरसंचार दिग्गज ने अनुरोध का सकारात्मक जवाब दिया है और कंपनी की एक टीम ने स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र का दौरा किया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों में कहा गया कि दिल्ली में 2,505 नए मामलों के साथ कोरोना के कुल मामले 97,200 हो चुके हैं। इनमें से 25,940 सक्रिय मामले हैं और 3,004 लोगों की मौत हो चुकी है।