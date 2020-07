LG Anil Baijal ने खारिज किया CM Arvind Kejriwal का आदेश, नहीं खुलेंगे साप्ताहिक बाजार-होटल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ( Lieutenant Governor Anil Baijal ) ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( DELHI CM ARVIND KEJRIWAL ) के आदेश को खारिज कर दिया। उपराज्यपाल के इस फैसले से अब दिल्ली में अनलॉक 3.0 के अंतर्गत साप्ताहिक बाजार ( weekly markets ) और होटलों (delhi hotel ) को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

दरअसल, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को रात के कर्फ्यू को समाप्त करने का फैसला लिया था। पहले यह नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए था। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ट्रायल के आधार पर साप्ताहिक बाजारों को खोलने का भी फैसला लिया था। इसके अलावा दिल्ली के होटलों का अस्पतालों से जुड़ाव खत्म होने के चलते सरकार ने होटलों में समान्य कामकाज शुरू करने करने की अनुमति देने का भी फैसला किया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक के तीसरे चरण की गाइडलाइंस के तहत राजधानी की अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। इतना ही नहीं पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, इनका मकसद लॉकडाउन ( Lockdown in Delhi ) के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुई दिल्ली की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना बताया जा रहा है।

#Correction 5,629 RT-PCR/CBNAAT/TrueNat tests and 13,462 rapid antigen tests conducted today in Delhi. Total tests done so far stands at 10,32,785: Government of Delhi https://t.co/jKNliIllfe