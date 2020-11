Delhi: सदर में पटाखों की दुकानों पर लगा ताला, व्यापारी परेशान

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद सदर बाजार में पटाखा दुकानें बंद रहेंगी। एक विक्रेता का कहना है कि हाईकोर्ट ने ग्रीन पटाखे की अनुमति दी और लाइसेंस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल को यही करना था तो लाइसेंस जारी नहीं करना चाहिए था। जबकि कुछ दिन पहले ही पर्यावरण मंत्री ने कुछ दिन पहले ही दुकानों पर जाकर ग्रीन पटाखों का मुआयना किया था।

गैस चैंबर में तब्दील हुई Delhi, 30 सिगरेट जितना धुआं खींच रहा हर दिल्लीवासी

Firecracker shops in Sadar Bazar remain shut after Delhi govt ordered cracker-ban. A seller says "HC allowed green crackers & license was issued. Environment Minister visited shops & saw green crackers. Now CM banned crackers. If it had to be, license shouldn't have been issued." pic.twitter.com/js1p4T006R