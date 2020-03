Delhi Lockdown पर दिल्ली पुलिस Twitter पर देगी आपके हर सवाल का जवाब

नई दिल्ली। करोना ( Coronavirus ) की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन ( Delhi lockdown ) पर दिल्ली की जनता के हर सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस देगी। इस बारे में खुद दिल्ली पुलिस ( Delhi polic ) ने अपने Twitter हैंडल पर जानकारी दी है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने दिल्ली में कर्फ्यू का ऐलान किया है।

दिल्ली पुसिस के ट्वीट के मुताबिक लोगों का सवाल लॉकडाउन से जुड़ा होना चाहिए। दिल्ली का कोई भी नागरिक लॉकडाउन ( Delhi Lockdown ) को लेकर उठ रहे सवाल दिल्ली पुलिस से आज (मंगलवार) शाम पांच से छह बजे के बीच कर सकता है। इसके लिए आम लोगों को हैशटैग लॉकडाउनक्वेरी करना होगा।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक घंटे चलने वाले सवाल जवाब के दौर में हरसंभव सभी जवाबों का उत्तर Twitter हैंडल पर देने की कोशिश होगी। बता दें कि पुलिस ने यह कदम, लॉकडाउन को लेकर जनमानस के मन में कोई गलत बात न आए, इसलिए उठाया है।

Hi! Delhi

If you have any question on the #Lockdown, tweet your query with the hashtag #LockdownQuery between 5-6 PM today and we will answer it for you.#StayAtHomeSaveLives@HMOIndia@LGDelhi@CPDelhi