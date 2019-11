नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली-NCR में एयर इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्थिति में जा पहुंची है। यानी जहरीली हवा के कब्जे में दिल्ली और आसपास के इलाके हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 के पार पहुंच गया। जो सामान्य से करीब पांच गुणा है।

वहीं आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 564 दर्ज किया गया। जबकि नेहरू स्टेडियम में एक्यूआई 483 के स्तर को पार कर गया। वहीं गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 560 और नोएडा में एक्यूआई 588 के स्तर को पार कर गया है।

Delhi: Major pollutants PM 2.5 & PM 10, both at 500 (severe category), in Lodhi Road area, according to the Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/MSx8NvEwoW — ANI (@ANI) November 14, 2019

14-15 नवंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे

हालात को देखते हुए दिल्ली और एनसीआर के निजी और सरकारी स्कूलों को दो दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। 14-15 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे। 15 दिन में तीसरी बार प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में सभी स्कूल बंद हुए हैं।

राजधानी में लगातार हवा की क्वालिटी बिगड़ने से स्टोन-क्रशर और हॉट-मिक्स प्लांट्स पर रोक लगा दी गई है।

वहीं डॉक्टरों ने लोगों से कुछ समय तक मॉर्निंग वॉक पर बाहर नहीं निकलने की अपील की है। वायु गुणवत्ता खराब होने की वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है।

ऑड-ईवन की बढ़ सकती है अवधि

वहीं दिल्ली की हवा में सुधार नहीं होने पर ऑड-ईवन (सम-विषम) स्कीम को आगे बढ़ाया जा सकता है। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ ऑड-ईवन योजना को आगे भी जारी रखा जाएगा।