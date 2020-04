दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कल भी बारिश की संभावना

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Delhi weather ) और इससे सटे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत कई अन्य इलाकों में रविवार सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली-एनसीआर के इन इलाकों में रविवार सुबह हुई हल्की बारिश ( Delhi Rains ) ने गर्मी में बढ़ते पारे को थोड़ा थाम दिया। मौसम विभाग ( India Meteorological Department ) ने सोमवार को भी बारिश की संभावना जताई है।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक रविवार सुबह को दिल्ली-एनसीआर के तमाम इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि सोमवार को भी राष्ट्रीय राजधानी में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आसमान में बादल छाए रहेंगे।

Delhi: Rain lashes parts of the city; visuals from Janpath area. pic.twitter.com/YDZN55JYM7