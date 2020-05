गौतमबुद्ध नगर के डीएम की बड़ी घोषणा, दिल्ली-नोएडा बॉर्डर अभी सील

नोएडा। देश में लॉकडाउन 4.0 की घोषणा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के एक दिन बाद गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के साथ जिले की सीमा अभी के लिए 'सील' रहेगी। सुहास एलवाई ने कहा कि अभी के लिए दिल्ली-नोएडा सीमा के बीच यथास्थिति को बनाए रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमने गृह विभाग के जीओ के प्वाइंट 3 (1) और 7 (12) के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश मांगे हैं। गौतमबुद्ध नगर ने अप्रैल में दिल्ली के साथ अपनी सीमा को सील कर दिया था, क्योंकि गौतमबुद्धनगर में कोरोना वायरस के कई मामले दिल्ली के साथ संबंध के कारण पाए गए थे।

जिला प्रशासन केवल आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को और जिन लोगों के पास प्रशासन द्वारा जारी पास थे, उन्हें ही आवागमन की अनुमति दे रहा है। बता दें कि 18 मई से शुरू हुआ लॉकडाउन 4.0 आगामी 31 मई तक जारी रहेगा।

