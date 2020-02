दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनते ही बोले एस एन श्रीवास्तव, न्याय के लिए हर मुजरिम को पकड़ेंगे

नई दिल्ली। दिल्ली में हिंसा ( Delhi Violence ) के बीच आईपीएस अधिकारी एसएन श्रीवास्तव ( SN Shrivastav )को राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा सौंपते हुए पुलिस आयुक्त ( Delhi Police Commissioner ) नियुक्त किया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनते ही एस एन श्रीवास्तव का पहला बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हम दंगा प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं।

पुलिस कमिशनर श्रीवास्तव ने कहा है कि हम न्याय के लिए हर दोषी को पकड़ेंगे। अपनी इस मुहिम पर हम काम कर रहे हैं।

ताहिर हुसैन का सनसनीखेज बयान, दिल्ली हिंसा को लेकर कही बड़ी बात

SN Shrivastava, Delhi Police Special Commissioner (Law and Order), on action against municipal councillor Tahir Hussain: We are trying to bring every culprit to justice and we are working on it. #DelhiViolence pic.twitter.com/dmDenwrFEK