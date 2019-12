CAA Protest दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को दे रही रीफ्रेशमेंट

नई दिल्ली। देशभर में नागरिकता संशोधन कानून ( Citizenship Amendment Act ) के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रजाधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। दिल्ली के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई इलाकों में इंटरनेट तो कई मेट्रो ट्रेनें भी बंद कर दी गई हैं।

इस बीच जो चौंकाने वाली खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों के लिए रीफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस बकायदा स्टॉल लगाकर प्रदर्शनकारियों को केले, खजूर दे रही है।

Delhi: Police personnel offered refreshments at Surajmal stadium to protesters who were detained. (Source: delhi Police) #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/5G890zitEN