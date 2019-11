दिल्ली प्रदूषण मामला: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने बुलाई आपात बैठक

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने दिल्ली, आसपास के इलाकों और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में रविवार को वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने को लेकर पैदा हुई गंभीर स्थिति की समीक्षा की। पीके मिश्रा ने गंभीर वायु प्रदूषण से पैदा हुई स्थिति की एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की। प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया।

स्थिति पर निगरानी रखेंगे कैबिनेट सचिव

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा इन राज्यों के साथ हर रोज स्थिति पर निगरानी रखेंगे और एक बेहतर समन्वय के लिए आवश्यक निर्देश देंगे। तीनों राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं, जिनके बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण और आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है।

इन राज्यों के मुख्यसचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने राज्यों में 24 घंटे स्थिति पर जिलास्तर पर निगरानी रखें। पूरी दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक के 625 से ऊपर पहुंच जाने और बवाना जैसे इलाके में इसके 999 के स्तर पर पहुंच जाने के बाद यह इस मौसम में अपने तरह की पहली आपात बैठक हुई है।

Principal Secretary to Prime Minister had earlier reviewed the situation on 24th October. A series of meetings have taken place for the necessary preparation, including one meeting by the Cabinet Secretary on this subject (air pollution), on 4th October. https://t.co/osbUhemsqJ