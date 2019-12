नागरिकता अधिनियम के विरोध में दिल्ली में आगजनी, प्रदर्शनकारियों ने 4 बसों में लगाई आग, 2 घायल

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर दिल्ली में रविवार को व्यापक हिंसक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भीड़ ने चार बसों में आग लगा दी और पथराव में दो दमकल कर्मी घायल हो गए। जामिया के छात्र इस विवाद में शामिल नहीं हैं, विश्वविद्यालय संघ ने यह जानकारी दी।

Delhi: delhi Transport Corporation (DTC) buses set ablaze by protesters near Bharat Nagar over #CitizenshipAmendmentAct . One fire tender was rushed to the spot. Two firemen also injured. More details awaited. pic.twitter.com/j6vH9tG8O4

इस आगजनी और विवाद से आश्रम से फ्रेंडस कॉलोनी और कालिंदी कुंज तक दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने मथुरा डोर के विपरीत न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के दोनों रास्तों को जाम कर दिया। वहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया कि ओखला अंडरपास से सरिता विहार के लिए सभी आवागमन बंद है।

ट्वीट में कहा गया, 'बदरपुर की तरफ से आने वाले कार सवार लोगों को मोदी मिल फ्लाईओवर व सीआरआरआई की तरफ से आने वालों को नेहरू प्लेस की तरफ जाने की सलाह दी जाती है। आश्रम चौक की तरफ से आने वाले को रिंग रोड, मूलचंद फ्लाईओवर व बीआरटी कॉरिडोर या डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ जाने का सुझाव दिया जाता है।'

Motorists coming from Badarpur side are advised to take Modi Mill Flyover from CRRI towards Nehru Place& those coming from Ashram Chowk side are advised to take Ring Road ,Moolchand Flyover & BRT Corridor or DND Flyover.