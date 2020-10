Weather Update: मौसम का बदला मिजाज, गुरुवार 1994 के बाद सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड

नई दिल्ली। अक्टूबर बीतते-बीतते मौसम ( weather update ) ने करवट लेनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम ( Weather ) में आए इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से छुटकारा मिला है, वहीं अब धीरे-धीरे गुलाबी ठंड का भी अनुभव होने लगा है। भारत मौसम विभाग ( IMD ) से कुलदीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस (सफदरजंग में) दर्ज किया गया, जो 1994 के बाद अक्टूबर के महीने में सबसे कम था।

