सर्दी का कहर: दिल्ली में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज, जानें अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी ( Cold in Delhi ) के कुछ इलाकों में नया साल दांत किटकिटाने वाली ठंड लेकर आया है। यहां कुछ स्थानों पर पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस ( Minimum temperature of 1.1 degrees Celsius ) तक गिर गया है, जो कि इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के क्षेत्रीय पूवार्नुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के अनुसार, दिल्ली में सुबह बहुत घना कोहरा ( Dence Fog in Delhi ) होने से ²श्यता सीमा शून्य मीटर पर पहुंच गई। 7 जनवरी के लिए भी ऐसे ही धुंधले मौसम की भविष्यवाणी की गई है।

Air quality in Delhi in 'severe' category today, as per SAFAR-India



Minimum temperature of 1.1 degrees Celsius was recorded at the Safdarjung observatory in Delhi today. Cold wave conditions persist with dense fog.



