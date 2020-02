दिल्ली हिंसाः पुलिस ने जारी किए मोबाइल नंबर, अस्पतालों में भर्ती मरीजों की मिलेगी जानकारी

नई दिल्ली। दिल्ली में नागरिकता संशोधन एक्ट ( CAA ) के नाम पर हुई हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 20 पहुंच गया है। लगातार चौथे दिन भी हालात में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने मांग की है कि दिल्ली के हिंसा प्रभावित क्षेत्र में सेना की तैनाती होनी चाहिए। हालांकि उनकी इस मांग पर गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) की ओर से प्रतिक्रिया आई है।

गृहमंत्रालय का कहना है कि दिल्ली ( Delhi) में फिलहाल सेना की जरूरत नहीं है। पुलिस लगातार हालात पर काबू करने में जुटी है। कई जगहों पर हालात सामान्य हो चुके हैं। मेट्रो भी बहाल कर दी गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने राजधानी के अस्पताल में भर्ती घायलों की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर जारी किए हैं।

दिल्ली पुलिस ने राजधानी के पांच बड़े अस्पतालों में तैनात पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर जारी किए हैं। ताकि पीड़ित परिवार के लोग उनके बारे में हर जरूरी जानकारी हासिल कर सकें।

Delhi Police: Any person who wants the details of any victim, he or she may contact the following officers. #DelhiViolence pic.twitter.com/casFST2mnx