'गंभीर' बनी हुई है दिल्ली की हवा, निर्माण कार्य और ट्रकों के प्रवेश पर लगी रोक बढ़ी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की हवा खराब हुई पड़ी है। कई बार तो हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। फिजां में घुलते जहर के कारण दिल्लीवासियों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। वहीं निर्माण कार्य और ट्रकों के प्रवेश की मियाद को बढ़ा दिया गया है। उधर दिल्ली में एक बार फिर से स्मॉग की मोटी परत फिर से देखी गई है।

डेंजर जोन में दिल्ली

दिवाली के बाद से ही लगातार दिल्ली की आबोहवा खराब हो रही है। कई बार तो वायु गुणवत्ता सूचकांक ( AQI) 900 के पार पहुंच गया। रविवार को भी AQI 900 के पार पहुंचा। रविवार को सुबह नौ बजे मुंडका में AQI 911 दर्ज किया गया। वहीं वजीपपुर में भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर ही दर्ज की गई है। यहां पर सुबह नौ बजे AQI 637 रहा। जहांगीरपुरी में AQI 565 रहा। वैसे अभी एक दो दिन दिल्ली का दम और फूलेगा।

कब सुधरेगी दिल्ली की हवा?

आने वाले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। दरअसल, मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश के आसार हैं। जिसके चलते ठंड और कोहरा बढ़ जाएगा। हालांकि बारिश होने के चलते वातावरण में मौजूद प्रदूषण के कण नीचे आ जाएंगे और प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी।

12 नवंबर तक राजधानी दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी

Delhi: Checking continue at borders entry points for the third day as the entry of Heavy & Medium goods vehicles (except essential commodities) into delhi is banned till 12th November, in view of pollution. #Visuals from Badarpur border pic.twitter.com/mF4hOgNK03