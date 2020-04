दिल्ली का चांदनी महल इलाका पूरी तरह सील, 102 में से 52 जमाती मिले कोरोना पॉजिटिव

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोरोना के संक्रमण पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। निजामुद्दीन के मरकज में हुए तबीलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसी का असर है कि सेंट्रल दिल्ली का चांदनी महल इलाका अब कोरोना का एपिक सेंटर बन चुका है। शुक्रवार को चांदनी महल इलाके को दिल्ली का 30वां कॉन्‍टेनमेंट जोन (सुरक्षा घेरा) घोषित कर दिया है। इसके बाद इस इलाके में एकदम कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं।

