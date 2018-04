नई दिल्ली। दिल्ली की क्रॉकरी बनाने वाली फैक्ट्री में सोमवार रात आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई। इस दौरान एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जान गंवाने वाले फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गत्ते में आग लगने के बाद इसने भयावह रूप ले लिया। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

#Visuals: 2 dead after a fire broke out in a crockery factory in Delhi's Nawada allegedly due to a short circuit. pic.twitter.com/LaOWdUj68T