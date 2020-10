Delhi: मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे दिल्ली के तीनों महापौर, जानें क्या है वजह

नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ( AAP Govt ) सरकार की मुश्किल बढ़ रही है। फंड मामले को लेकर राजधानी के तीनों नगर निगमों के महापौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) के फ्लैग ऑफ रोड स्थित आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के नगर निगमों को फंड न मिलने के कारण निगम के कर्मचारी हड़ताप पर हैं।

इस बीच तीनों नगर निगम के महापौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की मांग कर रहे हैं और साथ ही फंड जारी करने के लिए कह रहे हैं।

Delhi: Mayors of all the three municipal corporations sit outside the residence of Chief Minister Arvind Kejriwal, over the non-payment of salaries of the employees of the municipal corporation. They say, "Either call us in or we'll sit here in protest. We won't move from here." pic.twitter.com/Qr1PgCrshz