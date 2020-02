दिल्ली में शांति के लिए राजघाट पहुंचे केजरीवाल, AAP के नेताओं ने की पार्थना

नई दिल्ली। नागिरकता संशोधन कानून ( CAA ) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( NRC ) को लेकर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों में एक सीनियर पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। वहीं, शाहदरा ( Shahdara ) के डीसीपी ( DCP ) की हालत नाजुक बनी हुई है। इन सबके बीच दिल्ली में शांति बहाली के सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ), डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता राजघाट ( Rajghat ) पहुंचे। सभी नेताओं ने यहां शांति प्रार्थना की।

जानकारी के मुताबिक, सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेताओं के साथ राजघाट पहुंचे। यहां पर सभी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने ध्यान और प्रार्थना की। शांति प्रार्थना के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरा देश दिल्ली की हिंसा को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों की हिंसा को लेकर सरकार चिंतित है। सीएम ने कहा कि इस भीषण हिंसा में जान-माल और संपत्ति का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि अगर हिंसा बढ़ती है तो इसका असर सब पर पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि हम सभी गांधी जी के सामने शांति प्रार्थना करने आए थे जो अहिंसा के पुजारी थे।

Delhi CM Arvind Kejriwal, deputy CM Manish Sisodia and other Aam Aadmi Party (AAP) leaders at Raj Ghat. pic.twitter.com/wi7asYUVFk