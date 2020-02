दिल्ली हिंसा को लेकर HC में सुनवाई, पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( NRC ) को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में बवाल जारी है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस हिंसा ( violence ) में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हिंसा पर गृह मंत्रालय और NSA अजीत डोभाल ( Ajit Doval ) खुद नजर बनाए हैं। इसी बीच इस हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली हिंसा को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिसि कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने पुलिस के सभी बड़े अधिकारी को मौजूद रहने को कहा है। गौरतलब है कि इस हिंसा को लेकर दोपहर 12.30 फिर सुनवाई होगी। इधर, दिल्ली की मौजूदा स्थिति पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को पूरी छूट दी गई है। अजित डोभाल अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट को दिल्ली हिंसा की जानकारी देंगे। गौरतलब है कि मंगलवार शाम को अजित डोभाल दिल्ली के कई इलाकों में भी गए थे।

